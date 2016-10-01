Москва, 1 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Обвинения главы МИД Великобритании Бориса Джонсона России не вызвали удивления в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября. «Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон буквально слово в слово повторяет то, что вещают по поводу сирийских событий официальные представители американской администрации», — отметил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

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«Честно говоря, нас это совершенно не удивляет. Британия уже давно стала тенью США — нет, хотя бы ради приличия, даже попытки самостоятельного взгляда на события международной жизни, и этим она очень сильно напоминает актера, который и слова не произнесет без своего суфлера», — сказал сенатор.

«Понятно, что никого в мире ее позиция не интересует. Заранее известно, какой эта позиция окажется», — заключил он.

Великобритания и США ищут «возможности», чтобы надавить на Россию и заставить ее изменить свою линию в сирийском вопросе, заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью газете The Sun. Джонсон обвинил Россию в насилии и убийстве мирных жителей. По мнению министра, «это, бесспорно, военное преступление». По словам британского чиновника, если позиция Москвы в Сирии не изменится, она «совершенно лишится расположения и восхищения в мире», станет изгоем.