Медведев: в начале 2017 года российская экономика немного подрастет
Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что в начале 2017 года российская экономика продемонстрирует небольшой рост. Об этом глава правительства заявил сегодня, 1 октября, в интервью Первому каналу.
Медведев считает, что негативные тренды, которые мешали России выйти на новый экономический уровень себя практически исчерпали. «Так что меры, которые предприняло правительство, способны простимулировать рост экономики РФ в 2017 году», — подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что у России очень низкий государственный долг и большие объемы международных резервов. Также Медведев не исключает, что уровень инфляции к концу года упадет до рекордно низких отметок.