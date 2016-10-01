Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что в начале 2017 года российская экономика продемонстрирует небольшой рост. Об этом глава правительства заявил сегодня, 1 октября, в интервью Первому каналу.

government.ru Дмитрий Медведев

Медведев считает, что негативные тренды, которые мешали России выйти на новый экономический уровень себя практически исчерпали. «Так что меры, которые предприняло правительство, способны простимулировать рост экономики РФ в 2017 году», — подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что у России очень низкий государственный долг и большие объемы международных резервов. Также Медведев не исключает, что уровень инфляции к концу года упадет до рекордно низких отметок.