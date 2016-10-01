Калуга, 1 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Калужской области управляющие организации не торопились перечислять ресурсоснабжающей организации деньги, собранные с населения в качестве отплаты за ЖКУ. Как сообщил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM и.о. прокурора Калужской области Александр Сеничев, в этом были уличены управляющие компании ООО УК «Центр», ООО УК «ЖЭУ-1» и ООО УК «Маклино» из Малоярославца.

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Проверка показала, что деньги в счет оплаты услуг по отоплению и горячему водоснабжению с жителей многоквартирных жилых домов города Малоярославца управдомами собирали регулярно, но оставляли их себе. Ущерб муниципальному предприятию «Коммунальные электрические и тепловые сети» оценили почти в 6 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Возбуждены три уголовных дела.

Добавим, что общий долг Калужской области за потребленные ресурсы превышает 4 млрд рублей. Так, по состоянию на 1 сентября 2016 года долги только за теплоснабжение и (горячее) водоснабжение составили 1 млрд 508 млн рублей. В этой связи, губернатор области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать, как хищения.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению калужского губернатора Анатолия Артамонова, нечестные управляющие организации должны прекратить свою деятельность на рынке ЖКХ.

«К сожалению, пока уголовная ответственность за долги не относится к управляющим компаниям, поэтому они могут деньги с населения собирать, похищать и ничего им за это не будет», — заявил глава региона. Калужский губернатор предложил ввести уголовную ответственность для управляющих компаний. Он поручил министерству строительства ЖКХ области подготовить соответствующие предложения для их обсуждения региональным парламентом и в Государственной думе РФ.