Москва, 1 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации считают, что официальное расследование обстоятельств гибели малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, будет обречено на провал, в том случае, если следователи не статут рассматривать все версии произошедшего. Об этом сегодня, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

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Песков подчеркнул, что нельзя вести следствие, заранее абстрагируясь от каких-то версий. «Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия», — сказал глава кремлевской пресс-службы.

Если участники следственной группы и дальше будут работать с такой установкой, то результаты расследования будут необъективны, отметил Песков.

Напомним, ранее Песков уже заявлял, что российская сторона предоставила исчерпывающую информацию о крушении MH17, но следственная комиссия эти материалы не использует.