Калуга, 1 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Четыре крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 54,3 млрд рублей реализуется на территории региона при участии Внешэкономбанка, сообщили 1 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Леонтия Кима. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии подписания меморандума о сотрудничестве.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» накануне калужский губернатор Анатолий Артамонов и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали меморандум о взаимодействии между правительством Калужской области и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».

Для реализации региональных инвестиционных проектов банк предлагает комплексные решения, включающие финансовые продукты и экспертизу, а также помощь в структурировании софинансирования.

На территории Калужской области при участии Внешэкономбанка реализуются инвестпроекты в инфраструктуре технопарков и особой экономической зоны, медицинской техники, фармацевтике, промышленности строительных материалов и в транспортной инфраструктуре.

«При поддержке банка мы ведем свою инвестиционную политику. В будущем сотрудничество региона с ВЭБ будет расширяться, в первую очередь за счет взаимодействия банка с Корпорацией развития Калужской области», — заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, выступая на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», губернатор области Анатолий Артамонов поддержал решение о передаче управления особыми экономическими зонами с федерального на региональный уровень, вместе с тем он выразил надежду на помощь в софинансировании создания инфраструктуры ОЭЗ из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании по теме «Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни» Анатолий Артамонов рассказал участникам форума «Сочи-2016» об инициативах региональной политики по сохранению экономической конкурентоспособности.