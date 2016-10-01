Рим, 1 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Операция «Винсент» принесла свои плоды. Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino 30 сентября, один из членов криминальной банды, сотрудничающий со следствием, рассказал про две картины Ван Гога, украденные в музее Амстердама четырнадцать лет назад. «Героя» зовут Марио Черроне, он был арестован в январе прошлого года, операция по поиску картин была возложена на финансовую полицию и Прокуратуру Неаполя.

Винсент Ван Гог. Автопортрет. 1889

Признав обвинения в связи с кражей картин, Черроне рассказал, что картины находятся в доме у торговца наркотиками Раффаэле Империале в 25 километрах от Неаполя в городе Кастелламаре-ди-Стабия. Отмечается, что сам хозяин картин купил их на черном рынке.

В Неаполь также прибыл директор музея Ван Гога с директором по безопасности музея, подлинность картин установлена благодаря экспертам из Голландии. Оценочная стоимость картин составляет 100 миллионов долларов.

Приобретение картин, как считают следователи, является одним из способов отмывания денег, но не так легко продать такие работы, поэтому они до сих пор хранились в доме у преступника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картины Ван Гога «Вид на море у Схевенингена» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» (1884−1885) были найдены правоохранительными органами в провинции г.Неаполя. Как скоро картины смогут вернуться в Амстердам пока не сообщается.