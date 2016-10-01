Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Минимальную зарплату получают почти 5 млн человек в России, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Минималка

«Сегодня на российском рынке почти 5 млн человек у нас работают на минимальной оплате труда. 1,8 млн человек — это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда», — сказала Голодец на форуме в Сочи.

Кроме того, она указала на еще одну негативную тенденцию. «Бедность поразила людей работающих. Это особая ситуация. Этот тренд стал серьезным», — обеспокоена вице-премьер.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Голодец в Совфеде называла несколько иные данные. «У нас сегодня 4,8 млн человек работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда. Среди бюджетного сектора таких людей 1,8 млн человек, что, конечно, очень много, и нам хотелось бы уйти от этой ситуации, когда у нас есть работающие бедные», — заявила Голодец.

Отметим, что величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года установлена постановлением правительства РФ № 882 от 06 августа 2016 года, в среднем на душу населения составила 9956 рублей.

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