Бюджетные доходы еще 2-3 года не вернутся на докризисную величину — Кудрин
Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Экс-глава Минфина Алексей Кудрин прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2016 году на уровне 4,7% ВВП.
Dan Moyle
Дефицит бюджета
«У нас в этом году будет 4,7% (от ВВП) дефицит бюджета. Может быть, чуть больше», — сказал Кудрин.
При этом, по прогнозам Кудрина, доходы бюджета «не вернутся в ближайшие два-три года на прежнюю (докризисную) величину».
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2016 г может составить 3,5−3,7% ВВП в зависимости от структуры сделки с «Башнефтью».