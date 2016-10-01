Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Экс-глава Минфина Алексей Кудрин прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2016 году на уровне 4,7% ВВП.

Dan Moyle Дефицит бюджета

«У нас в этом году будет 4,7% (от ВВП) дефицит бюджета. Может быть, чуть больше», — сказал Кудрин.

При этом, по прогнозам Кудрина, доходы бюджета «не вернутся в ближайшие два-три года на прежнюю (докризисную) величину».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2016 г может составить 3,5−3,7% ВВП в зависимости от структуры сделки с «Башнефтью».