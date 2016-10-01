Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В России цены на бензин будут расти в течение 2016 и 2017 года и вырастут на уровень инфляции, заявил журналистам на Форуме «Сочи-2016» замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович.

pixabay.com Бензин

«Ни в этом, ни в следующем году цены на бензин точно не будут расти больше, чем инфляция», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, цена на бензин вырастет на один рубль за литр из-за роста налоговой нагрузки на нефтяников, писали СМИ со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Правительство рассматривает два основных сценария изменения налогообложения нефтяной отрасли при снижении экспортной пошлины на нефть до 30%. Первый — компенсировать снижение доходов бюджета за счет повышения НДПИ на нефть, второй — немного повысить НДПИ и частично повысить акцизы на бензин.