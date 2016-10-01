Москва, 1 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть по-прежнему остаются в плену неопределенности, что вызывает высокую волатильность, отметил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Устойчивый рубль

«Причина всё та же: сомнения в том, что достигнутые в Алжире договорённости будут реализованы. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,16% до 49,89 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,31% до 47,98 доллара за баррель», — рассказал он.

На валютном рынке накануне рубль торговался без особой динамики, отметил эксперт. «В последние два дня недели он стоял фактически на месте. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,15% до 62,98 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,08% до 70,76 рублей за евро», — констатировал Козловский.

Российская валюта демонстрирует чудеса устойчивости и даже продолжает расти по итогам недели, подчеркивает эксперт. «Такое поведение в первую очередь обусловлено привлекательностью рублевых активов в игре кэрри-трейд на волне значительно более высокой доходности чем в Европе или США. И, конечно, немаловажную роль здесь играет политика ЦБ РФ, которая в значительной мере ограничивает возможности спекулянтов», считает эксперт.

По прогнозу Козловского, в понедельник, 3 октября, внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных экономической статистики из Японии, индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании, США и Германии.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, курс доллара вечером 30 сентября на фоне роста цен на нефть обновил минимум с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 21:45 мск доллар подешевел на 27 копеек — до 62,82 рубля. При этом на минимуме он падал до 62,64 рубля, что на четыре копейки ниже, чем 19 апреля, когда курс опускался до 62,68 рубля. Стоимость евро снизилась на 13 копеек — до 70,55 рубля.