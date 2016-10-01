Сеул, 1 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Лидер Республики Корея (Южная Корея) Пак Кын Хе открыто призвала граждан и военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) бежать из своей страны на Юг. Об этом лидер Южной Кореи заявила сегодня, 1 октября, на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины южнокорейских вооруженных сил, сообщает агентство «Рёнхап».

by http2007 На границе между двумя Кореями

Сообщается, что президент Южной Кореи раскритиковала действия властей КНДР и заявила, что её страна готова к отпору любых провокаций со стороны Севера. «В случае, если Северная Корея пойдет на провокацию, необходимо дать быстрый и мощный отпор и четко показать, какую цену за провокацию придется заплатить», — сказала Пак Кын Хе.

Также лидер Южной Кореи подчеркнула, что в любое время её страна будет принимать перебежчиков с севера и поощрять этот процесс. «Мы хотим, чтобы вы в любое время направлялись в свободную Республику Корея», — сказала она.