Москва, 1 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Российские страховые компании с сегодняшнего дня, 1 октября, прекратили продажу полисов ОСАГО старого образца. Об этом сообщает Российский союз страховщиков (РСА).

kursktv.ru Бланки полисов ОСАГО

Сообщается, что страховые компании должны провести инвентаризацию неиспользованных старых зеленых бланков, изготовление которых прекращено с 1 августа, и уничтожить их. Отчет о проделанной работе должен быть предоставлен в РСА.

При этом, все договоры страхования, заключенные на старых бланках до 1 октября, легитимны до окончания срока их действия.

Напомним, РСА принял решение заменить старые полисы ОСАГО, которые было очень легко подделать, на новые с существенно усиленной защитой. Решение было принято ещё в феврале этого года.

Стоит отметить, что новые полисы ОСАГО на розовых бланках страховые компании начали получать с 1 июля. В течение трёх месяцев, с 1 июля до 1 октября, был предусмотрен переходный период, когда одновременно продавались полисы, как на новых, так и на старых бланках.

На данный момент страховые компании получили более 14,5 млн новых бланков для страховых полисов. РСА считает, что этого количества достаточно для того, чтобы страховые компании заключали договоры ОСАГО только на новых бланках.