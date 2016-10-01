Остин, США, 1 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Федеральный суд присяжных в американском штате Техас обязал компанию Apple выплатить $302,4 млн в пользу компании VirnetX за незаконное использование принадлежащих ей патентов. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что суд выявил нарушение компанией Apple двух патентов компании VirnetX. Речь идет о технологиях, использующих FaceTime и систему индивидуальной доставки видеоконтента по сети с мультисервера или «видео по запросу» (VOD).

Стоит отметить, что иск против Apple был подан ещё в 2010 году, и суд уже два раза выносил вердикт к пользу VirnetX, но оба раза апелляционный суд отклонял вынесенные постановления.

Система правосудия в США отличается крайней медлительностью. Судебные разбирательства тянутся годами.