Нью-Йорк, США, 1 октября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил сирийской оппозиции, что в вопросе урегулирования конфликта его «перехитрили русские». Аудиозапись разговора Керри с представителями сирийской оппозиции попала в редакцию The New York Times, и издание накануне, 30 сентября, выпустило посвященную этому статью.

report.az Джон Керри — государственный секретарь США

Согласно данным The New York Times, встреча Керри с представителями сирийской оппозиции состоялась в постоянном представительстве Нидерландов при штаб-квартире ООН 22 сентября, сразу после провала перемирия в Сирии. Встреча длилась около 40 минут.

В ходе встречи Керри жаловался сирийским оппозиционерам, что администрация президента США Барака Хуссейна Обамы не подкрепляет силой его, Керри, позицию на переговорах с российской стороной по вопросу сирийского урегулирования. Глава Госдепа сетует, что Вашингтон не готов подкрепить свою позицию реальной угрозой применения силы в Сирии.

Вообще Керри только и делает, что жалуется и оправдывается, если верить The New York Times. Он говорит, что его снова «перехитрили русские», а с некоторыми политическими решениями Обамы он в корне не согласен.

По словам госсекретаря, в администрации Обамы есть всего три или четыре человека, которые отстаивают применение силы в Сирии. «А я проиграл спор», — резюмировал глава американской дипломатии. «Я выступал за применение силы, но все сложилось иначе», — оправдывается Керри. Он недоволен, что вынужден «заниматься дипломатией» и понимает, как вся эта ситуация расстраивает сирийскую оппозицию. «Никто так не разочарован, как мы», — заверил сирийцев Керри.

Далее госсекретарь начинает гнуть линию о том, что оппозиции было бы неплохо прийти к власти в Сирии в ходе политического процесса, и, возможно, оппозиционные силы могли бы быть включены в состав переходного сирийского правительства, если до такого, конечно, дойдет.

Понимая, что до этого вряд ли дойдет, Керри прямо сказал горе-оппозиционерам, что если в Сирии будут проходить досрочные президентские выборы, то представителям оппозиции следует принять в них участие, при том, что в таких выборах будет участвовать и нынешний президент Башар Асад. Сирийцев это заявление повергло в шок.

Керри поспешил немного подсластить пилюлю, и заявил, что такие выборы были бы проведены западными и ближневосточными государствами, а также ООН, «в соответствии с самыми строгими стандартами». Он подчеркнул, что к таким выборам были бы допущены миллионы сирийцев, ставшие беженцами. «Голосовать сможет любой, кто зарегистрирован как беженец в любой точке мира. Разве они будут голосовать за Асада? Асад боится этого», — приободрил оппозиционеров Керри.

Встреча с Керри, по данным The New York Times, произвела на сирийских оппозиционеров очень тягостное впечатление, которого они и не скрывали. Видя, что сирийские оппозиционеры разочарованы, Керри спросил их прямо: «То есть, вы думаете, что единственное решение — это, если кто-то придет и избавит всех от Асада?». Те ответили утвердительно, тогда госсекретарь поинтересовался, а кого они собственно видят в этой роли?

Одна из оппозиционерок ответила: «Три года назад я бы сказала: вас. Но теперь не знаю».

Госдепартамент не стал комментировать эту встречу. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби сослался на то, что это была частная встреча. Тем самым, он косвенно подтвердил, что встреча имела место быть.