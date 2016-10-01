Вашингтон, 1 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Государственный департамент США разъяснил отказ американских военных наносить авиаудары по террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 октября, официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

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Он заявил, что США отказываются наносить авиаудары по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из гуманных соображений. Тонер пояснил, что позиции «ан-Нусры» слишком близко примыкают к районам проживания мирного населения.

«Мы в самом начале наносили удары по «ан-Нусре», еще в 2014 и 2015 году», — отметил представитель Госдепа. Однако террористы стали проникать в гражданские районы и США решили отказаться от авиаударов.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ВВС заявил, что США не наносят авиаударов по «ан-Нусре» и хотят использовать террористов для свержения Башара Асада.