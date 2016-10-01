Эль Кахон, США, 1 октября, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Полиция Калифорнии опубликовала видео расстрела безоружного Альфредо Оланго, убийство которого полицейскими 27 сентября вызвало массовые акции протеста в городе Эль Кахон, сообщает Associated Press 1 октября.

360tv.ru Убийство безоружного человека

На видео, предоставленном полицией, чернокожий «агрессивно поднимает руки», после чего один из полицейских выпускает в него пять пуль.

Полицейские считают, что видео подтверждает версию об агрессивном поведении и сопротивлении стражам порядка, и надеются таким образом «успокоить» протестующих.

Участники акций протеста, в свою очередь, требуют публикации всей видеозаписи. По сообщениям очевидцев, Оланго, находившийся в состоянии душевного расстройства, умолял полицейских не стрелять в него.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспорядки в городе Эль-Кахон, пригороде Сан-Диего, начались 27 сентября, после того, как полиция застрелила на улице безоружного душевнобольного Альфредо Оланго. В США также продолжаются протесты черных жителей города Шарлотт, где 20 сентября полицией был застрелен 43-летний Кейт Ламон Скотт.

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Самым известным случаем расстрела полицейскими безоружного чернокожего в США, который вызвал массовые беспорядки, был инцидент с убийством 14-летнего подростка Лаквана МакДональда, застреленного полицией Чикаго при задержании в 2014 году. Виновным в умышленном убийстве был признан полицейский Джейсон Ван Дайк, в ходе расследования были уволены или тихо «вышли на пенсию» десятки полицейских Чикаго.