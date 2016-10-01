Москва, 1 октября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Центральный участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» в ближайшее воскресенье, 2 октября, будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

метрофото.рф Ремонтные работы в метро

В течение всего дня для входа и выхода будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская».

Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Саларьево» — «Парк культуры». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут работать как временно конечные станции с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии.

Работа станций возобновится в обычном режиме утром понедельника, 3 октября, с открытием метрополитена.