Токио, 1 октября, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Полиция Токио задержала женщину, подозреваемую в причастности к инциденту с распылением слезоточивого газа на станции метро Такаданобаба, передаёт агентство Kyodo.

today.kz Распыление газа

Сообщается, что подозреваемую, 36-летнюю Юмико Цукакоси, удалось найти после опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения. Предварительно установлено, что женщина является жительницей Токио и не имеет определённого рода занятий.

Как передавало ИА REGNUM, инцидент на станции Такаданобаба в токийском районе Синдзюку произошёл 28 сентября. Несколько пассажиров почувствовали себя плохо после распыления на платформе станции едкого вещества. Девять человек были доставлены в больницу с жалобами на першение в горе и недомогание.

Как позднее установила полиция, женщина брызнула газом из баллончика на 32-летнего мужчину у него из-за спины.