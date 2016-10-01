Вашингтон, 1 октября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эш Картер выразил «глубокую тревогу» в связи с заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте о желании «стать Гитлером» и «уничтожить 3 миллиона наркоторговцев и наркоманов» в стране, сообщает Daily Mail 1 октября.

saptamina.com Эштон Картер — глава Пентагона

«Лично у меня данное заявление вызывает глубокую тревогу», — поделился своим беспокойством Картер во время регионального саммита по безопасности с министрами обороны стран Юго-Восточной Азии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протест в связи с «некорректными заявлениями» президента Филиппин выразил Государственный департамент США, Организация объединенных наций, МИД Германии и Центр Симона Визинталя.

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Интересно, что днем ранее, выступая перед американскими моряками на борту корабля «Карл Винсон» в порту Сан-Диего, Эш Картер заявил, что союз между США и Филиппинами остается «железным». Уверенность шефа Пентагона не поколебали заявления Дутерте о том, что предстоящие военные учения двух стран «будут последними» и совместных военных патрулей в Южно-Китайском море «не будет никогда». А вот заявление про «желание стать Гитлером для наркоманов» все-таки смутило главу американских военных.

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Родриго Дутерте за несколько месяцев на посту президента Филиппин уже успел «поссориться» с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, которого назвал «дураком», и президентом США Бараком Обамой, которого Дутерте считает «сыном шлюхи». Причиной резких заявлений Дутерте в адрес политиков стала их критика спорной, с точки зрения прав человека, войны с наркотиками на Филиппинах, жертвами которой стали сотни человек.