Москва, 1 октября, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы принял решение о заключении под стражу третьего фигуранта уголовного дела о взятках в Ространснадзоре, замначальника отдела Центрального управления государственного автодорожного надзора Москвы Максима Моргуна. В соответствии с вердиктом он пробудет под арестом до 21 октября.

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Представитель следствия заявил, что сбор доказательств по делу только начался и мягкая мера в виде домашнего ареста или подписки о невыезде будет неприемлемой, поскольку обвиняемый может скрыться от правоохранительных органов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Сам обвиняемый себя виновным не признал. Его защита заявила о намерении обжаловать арест.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора Москвы Максим Моргун был задержан 30 сентября в рамках уголовного дела о получении взяток в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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