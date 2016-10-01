Монтгомери, США, 1 октября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Суд Алабамы сегодня отклонил требования правозащитников об отмене в штате смертной казни, сообщает АВС News 1 октября.

emaze.com Смертная казнь в США

По мнению судей Алабамы, между уголовной системой Флориды, в которой вопрос смертной казни оспаривается Верховным судом США, «достаточно различий, чтобы считать метод Алабамы конституционным».

Генеральный прокурор Лютер Стрейндж высоко оценил решение суда как «победу для уголовного правосудия и семей жертв преступников».