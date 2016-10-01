Вашингтон, 1 октября, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Вашингтон «не признаёт легитимным» решение Верховного суда России о запрете деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа» на территории России как экстремистской организации. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

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«Мы отвергаем характеристику меджлиса как экстремистской организации и осуждаем прекращение работы этого демократического института», — сказал Тонер, добавив, что решение суда «вызывает особое беспокойство с учётом систематически несправедливого обращения России с крымскими татарами».

Напомним, 29 сентября Верховный суд России подтвердил решение Верховного суда Крыма от 26 апреля этого года о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ, которое обжаловали представители «меджлиса».