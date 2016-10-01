Сан-Франциско, США, 1 октября, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Компания «Фольксваген» готова заплатить своим дилерам в США $1,2 млрд. в соответствии с соглашением об урегулировании, поданном в пятницу в суд в Сан-Франциско, сообщает Associated Press 1 октября.

chaspik.spb.ru Штраф

Сообщается, что дилеры могут самостоятельно решить, является ли достаточной компенсация, установленная компанией в связи с «топливным скандалом», и могут подать самостоятельные иски в суды США.

Таким образом, суммарное число штрафов и компенсаций по делу о «мошенничестве» с заниженным расходом топлива автомобилей, продаваемых в США, может составить более $15,9 млрд. В эту сумму входят $10 млрд. на выкуп или ремонт 475 тыс. транспортных средств и дополнительную оплату их владельцам от $ 5100 до $ 10 000, а также $2,7 млрд. «экологических» штрафов и $2 млрд. взноса «для содействия нулевым выбросам».

Как сообщало ИА REGNUM, судебные претензии автовладельцев и властей США к компании «Фольксваген» являются крупнейшими среди подобных исков за последние годы. Ранее в августе в США множественным судебным искам из-за массового отзыва автомобилей подвергалась компания «Дженерал Моторс», однако американский производитель пока «отделался» примерно $900 млн. для прекращения федерального расследования и $ 595 млн. жертвам аварий по причине заводского брака.