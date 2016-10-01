* запрещённая в России организация

Ниамей, 1 октября, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Объединенный контингент военных Нигера и Чада сообщил об уничтожении 123 бойцов радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на озере Чад, сообщает Reuters 1 октября.

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Министерство обороны Нигера сообщает, что в результате совместной операции удалось обезвредить большой отряд исламистов, а также отбить у боевиков склады со «значительным количеством» оружия. Потери военных составили 14 человек убитыми и 39 ранеными.

Часть побережья озера Чад находится под контролем исламистов уже несколько лет. Само озеро расположено между Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, военные которых координируют действия по борьбе с радикальной группировкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа военные Нигерии начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно. Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель, но пока этого не произошло.

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Нигерийская «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких радикальных организаций в мире. Война с исламистами в Нигерии уже унесла десятки тысяч жизней, примерно 2,5 миллиона человек стали беженцами, провинции, оккупированные боевиками, находятся в ситуации гуманитарной катастрофы. Лидером исламистов Нигерии с 2009 года является Абубакар Шекау, последний «неубиваемый» террорист в мире.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ