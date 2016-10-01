Токио, 1 октября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Спасателям удалось устранить крен терпевшего бедствие у берегов Японии танкера «Ёвамару» с грузом химикатов и отбуксировать судно в ближайший порт, передаёт телеканал «Россия 24».

saigaijyouhou.com Тонувший у берегов Японии танкер «Ёвамару»

Сообщается, что при обследовании судна в его кормовой части было обнаружено более 300 тонн воды, после откачки которой танкер вернулся в нормальное положение.

По данным береговой охраны утечки вредных веществ при проведении спасательной операции удалось избежать.

Как передавало ИА REGNUM, танкер «Ёвамару», на борту которого находятся 400 тонн гидроксида натрия (каустическая сода), стал тонуть в порту Токуямакудамацу японской префектуры Ямагути утром 30 сентября. Экипаж был эвакуирован после того, как танкер сильно накренился.