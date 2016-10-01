Москва, 1 октября, 2016, 03:46 — ИА Регнум. Жители домов по улице Хорошевской на северо-западе Москвы в ночь на субботу, 1 октября, сообщили о громких хлопках, дыме и запахе гари в районе, передаёт телеканал «Звезда».

mos.ru ТЭЦ — 16

Отмечается, что неподалёку от этого места находится ТЭЦ. Очевидцы, которые пишут о произошедшем в соцсетях, не исключают, что могла произойти авария.

Местные жители сообщили об инциденте в экстренные службы. По информации Life, спасателей МЧС не пускают на территорию ТЭЦ. Руководство станции заявило, что аварийной ситуации нет, а произошло экстренное снижение давления.

Подробности произошедшего выясняются.