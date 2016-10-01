Норвегия, 1 октября, 2016, 03:28 — ИА Регнум. В норвежском городе Борхауг в результате несчастного случая погиб гражданин России, передаёт NRK.

cyberspaceandtime.com Шторм

Сообщается, что инцидент произошёл 29 сентября. Мужчину, находившегося на пирсе, смыло высокой волной и унесло в море.

В поисково-спасательной операции были задействованы вертолёт, водолазы и катера экстренных службы. Спустя полтора часа пострадавший был найден и доставлен вертолётом в Университетскую больницу Хеукеланн в городе Бергене.

К вечеру 30 сентября мужчина скончался. Подробностей о характере полученных им травм не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, в начале сентября в Норвегии погибли два жителя Калининградской области, потерпев кораблекрушение во время морской рыбной ловли. Трагический инцидент произошёл у острова Нур-Квалёйа в километре от берега.

Читайте подробнее: Скончались два калининградца, потерпевшие кораблекрушение в Норвегии