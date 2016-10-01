Лондон, 1 октября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Шотландии не удастся наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из ЕС, но шотландское правительство примет участие в обсуждениях при выработке позиции официального Лондона на переговорах с Евросоюзом, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

digicert.com Цепь событий

По её словам, в рамках подготовки к выходу из Европейского союза руководство Великобритании будет учитывать, как мнение Шотландии, так и других частей Соединённого Королевства, передаёт телеканал RT.

Вместе с тем, Мэй дала понять, что о возможности пересмотра итогов референдума по Breхit речи не идёт. «Соединённое Королевство будет придерживаться своей позиции в переговорах, и мы, как правительство Соединённого Королевства, будем вести переговоры с Европейским союзом», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошёл референдум по вопросу о дальнейшем членстве страны в Европейском союзе, в ходе которого 51,9% британцев высказалисьза выход из состава ЕС. Через несколько дней после референдума глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландские власти могут наложить вето на решение по Brexit.