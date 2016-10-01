Кингстон, 1 октября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Тропический шторм «Мэтью» в пятницу усилился до урагана и приближается к Ямайке и Кубе, сообщает Associated Press 1 октября.

pinimg.com Смерч на горизонте

Сообщается, что Национальный центр по слежению за ураганами присвоил «Мэтью» четвертую категорию опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре урагана составляет 220 километров в час, «Мэтью» находится в 750 километрах от Кингстона. Власти Ямайки и Кубы, на которые надвигается стихия, пока не объявляли об эвакуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Мэтью» в четверг прошел Малые Антильские острова, сила ветра, зафиксированная в Доминикане, составляла около 100 километров в час, с порывами до 143 километров в час. Известно, что жертвой стихии уже стал один человек на островах Сент-Винсент и Гренадины.