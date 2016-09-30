Москва, 1 октября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 30 сентября зафиксирован 61 случай нарушения режима прекращения боевых действий на территории провинций Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

В частности, группировки боевиков, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из РСКО кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, миномётов и стрелкового оружия населённый пункт Мухаям-эн-Найраб в провинции Алеппо, квартал Эль-Машарка в городе Алеппо, населённые пункты Хараста, Дума, Джаубар и Хауш-эль-Фара в провинции Дамаск, населённые пункты Айн-эль-Кантара, Кесаб и Кинсибба, а также позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али в провинции Латакия.

В провинции Дамаск обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства, танков, миномётов и стрелкового оружия подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Джаубар и Кабун, больницы Ибн-Сина и школы медицинской службы в населённом пункте Хараста.

Террористами в провинции Алеппо были обстреляны населённые пункты Азизи, Брайдж-эр-Рих, Ансар и Маарата. В городе Алеппо обстрелам подверглись кварталы Хай-эль-Ансари, Эль-Машарка, Аз-Загра, Рамуси, «1070», Лерамон и Дахия-эль-Асад, крепости Карьят-Халаб, КПП №1 и №2 на дороге Кастелло, телевышки квартала Хай-эль-Антари, торговый центр «Кастелло», газовый и цементный заводы, станция сотовой связи «Сириятел», а также позиции правительственных войск в районах кварталов Рамуси и «1070».

В провинции Хама были обстреляны населённые пункты Маан, Мубаттан, Махарда и Крах, в провинции Хомс — населённый пункт Кафер-Нан.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

Сообщается, что для мирных жителей Алепо, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооружённых формирований районы города, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.