Бразилиа, 1 октября, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Арестанты устроили массовый побег из тюрьмы в бразильском городе Жардинополис в штате Сан-Паулу, передаёт издание Folha de Sao Paulo.

kvedomosti.com Тюрьма

Сообщается, что инцидент произошёл утром 29 сентября. Устроив бунт, заключённые подожгли столярную мастерскую в одном из крыльев тюрьмы. Возникшая суматоха позволила 470 узникам покинуть территорию исправительного учреждения.

По заявлению властей штата, к вечеру 30 сентября 338 беглецов удалось задержать и вернуть под стражу, остальные до настоящего времени остаются на свободе.

Как отмечается, поводом для бунта послужила переполненность тюремных камер. В учреждении, рассчитанном на 1080 заключённых, содержались более 1860 человек.