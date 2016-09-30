Вашингтон, 1 октября, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Государственный департамент США выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с «некорректными заявлениями» президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Reuters 1 октября.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Также официальный представитель Госдепа Марк Тонер, который в пятницу сообщил позицию ведомства журналистам, заявил, что данные заявления расцениваются Государственным департаментом как «значительный отход от партнерства Филиппин с Америкой».

Ранее в пятницу протест в связи с заявлениями филиппинского лидера выразил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, МИД Германии и еврейская община США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Филиппин Дутерте сравнил себя с Адольфом Гитлером и добавил, что был бы рад уничтожить на Филиппинах 3 миллиона распространителей наркотиков и наркозависимых.

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Родриго Дутерте, который является президентом Филиппин всего два месяца, уже успел «прославиться» жестокой войной с наркотиками, которая унесла сотни жизней в стране, и некорректными заявлениями — в основном в адрес тех, кто «критикует» Дутерте за нарушение прав человека. Так, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был назван им «дураком», а президент США Барак Обама за критику в адрес Дутерте был назван «сыном шлюхи».

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Заявления и действия президента Филиппин привели к значительному «охлаждению» между восточноазиатской страной и Пентагоном. Несмотря на то, что военные США все еще называют союз между Америкой и Филиппинами «железным», совместные военные учения двух стран в октябре, по заверениям самого Дутерте, должны стать «последними».