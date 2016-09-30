Кишинёв, 1 октября, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Двустороннее молдавско-американское стратегическое партнерство, альтернативные энергетические проекты для Молдавии, ситуация в Приднестровье и привлечение американских инвестиций в Молдавию стали предметом обсуждения на состоявшейся в Конгрессе США встрече спикер молдавского парламента Андриана Канду с группой конгрессменов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского парламента.

celebsimg.com Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года

Конгрессмены Дэвид Прайс и Дэйн Рорабахер поинтересовались у Канду, как обстоят дела с «российской пропагандой» в Молдавии и какие меры принимают власти для борьбы с ней, в том числе и на законодательном уровне. Обсуждались также предстоящие президентские выборы в Молдавии.

На встрече в Конгрессе затрагивалась и тема резолюции по поводу молдавской «кражи века», внесенной на рассмотрение конгрессменом Рэнди Уэбером. В ней, напомним, предлагается ввести санкции против некоторых молдавских политиков и чиновников, которые могут быть причастными к «краже миллиарда». В списке перечисленных в документе лиц присутствуют имена Андриана Канду и первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка.

Как сообщает пресс-служба молдавского парламента, в ходе встречи с Андрианом Канду конгрессмен Стив Шабо, «являющийся большим знатоком ситуации в Молдавии», выразил удивление тем, что его коллега Вебер «разработал резолюцию по Молдавии, включив в этот проект ряд лиц, не изучив «досье» по стране».

В ходе визита в США Канду также провел встречи с Госдепартаменте США. Его принимали помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и заместитель помощника госсекретаря Бриджет Бринк. Нуланд отметила хорошее взаимодействие между парламентом и правительством Молдавии. «Поздравляю парламентариев и правительство в Кишиневе с достигнутыми результатами. Вы доказали, что можете. Идите вперед, и можете рассчитывать на нашу полную поддержку в проведении реформ», — сказала она.

Представители Госдепа заверили Канду, что Вашингтон поддержит Молдавию в получении новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), если все предварительные условия фонда будут реализованы.

Молдавский спикер в свою очередь рассказал о ходе реформ в Молдавии, о «внешних и внутренних вызовах», с которыми сталкивается страна, о необходимости диалога власти с обществом и нахождения общественного консенсуса. Он также заверил собеседников в том, что президентские выборы в Молдавии, намеченные на 30 октября, пройдут честно и прозрачно.