Бухарест, 1 октября, 2016, 01:53 — ИА Регнум. «Молдавии крайне необходимо продолжать европейский путь и осваивать потенциал преимуществ, получаемых от отношений с Европейским союзом», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в румынской президентуре, президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе встречи с министром обороны РМ Анатолием Шалару, который находится с визитом в Бухаресте.

topwar.ru «европейский курс» и безопасность.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес, таким как региональная безопасность и оборона, а также «европейский курс» Молдавии.

Йоханнис подчеркнул «значимость» Молдавии для Румынии и призвал Кишинев «проявлять решимость в соблюдении взятых на себя европейских обязательств и продолжать усилия по укреплению институтов в целях обретения большей предсказуемости и доверия на европейском уровне».

В свою очередь, Анатолий Шалару выразил уверенность в том, что Молдавия продолжит следовать «европейскому курсу», являющимся стратегическим для страны.

Шалару посетил с официальным визитом Румынию по приглашению своего румынского коллеги Михни Мотока. На встрече двух министров обсуждались вопросы развития сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.