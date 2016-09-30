Бенгази, Ливия, 1 октября, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась «ко всем сторонам конфликта» в Ливии с требованием снять осаду с района Ганфуда в Бенгази, сообщает ВВС 1 октября.

Война

По информации правозащитников, в осажденном районе находится 130 мирных семей и большое количество детей. Мирные граждане в результате двухлетней осады находятся в состоянии крайнего истощения, многие уже умерли от голода.

В докладе, который в пятницу представил журналистам заместитель директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Магдалена Муграби заявляется, что «время для спасения гражданских лиц», оказавшихся в ловушке из-за боевых действий в районе Ганфуда, «истекает». Кроме того, Муграби предоставила свидетельства очевидцев и просьбы самих жителей района.

Так, житель района Мухаммед, который укрывает в подвале своего дома 8 семей, в том числе 23 детей, просит возможности «безопасно уйти» или «хотя бы дать возможность кому-то из нас получить еду для детей».

По информации правозащитников, ливийская армия, поддерживаемая военными США, никого не выпускает из района уже два года — военная операция в Бенгази длится с октября 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года Ливия находится в состоянии затяжного гражданского конфликта. Правительство национального единства не контролирует многие районы страны, которая так и не оправилась от войны 2011 года, инициированной нынешними «союзниками» Ливии, США. С 2014 года на территории страны действуют боевые отряды «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), главными оплотами которой остаются Бенгази и Сирт.