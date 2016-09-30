Вашингтон, 1 октября, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на 5%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos.

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Согласно обнародованным данным, отдать свой голос на президентских выборах в ноябре за Хиллари Клинтон готовы 43% опрошенных, а за Дональда Трампа — 38%. Опрос проводился в период в период с 23 по 29 сентября.

Напомним, в ходе предыдущего опроса Reuters и Ipsos, результаты которого были обнародованы в конце прошлой недели, 42% респондентов высказались в поддержку Хиллари Клинтон и 38% за Трампа.

По итогам первого раунда президентских теледебатов, состоявшихся 26 сентября, согласно опросу Reuters и Ipsos, 56% респондентов отдали победу Хиллари Клинтон и только 26% — Дональду Трампу.

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