Куньмин, Китай, 1 октября, 2016, 01:05 — ИА Регнум. В отдаленной горной деревне в китайской провинции Юннань обнаружено 19 тел местных жителей, в том числе 3-летний ребенок, сообщает The New York Times 1 октября.

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Полиция провинции сообщает, что все жители деревни Йема были зарезаны в среду вечером, предположительно одним человеком. 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении зверского преступления, был задержан в четверг в городе Куньмин, в 150 километрах от Йема. Задержанный, 27-летний житель деревни Ян Ксингпей, дал признательные показания.

Сообщается, что долгое время местные власти не раскрывали информацию о преступлении, и китайские пользователи Интернета уже успели сообщить о «теракте боевиков из Синьцзяна», проведя аналогию между резней в Йеме и нападением в Куньмине в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2014 года террористы, вооруженные ножами, напали на людей в зале ожидания вокзала города Куньмин. В результате нападения 29 человек были убиты, десятки получили ранения.