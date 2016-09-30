Нью-Йорк, США, 1 октября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Россия с 1 октября принимает председательство в Совете безопасности ООН. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при всемирной организации, передаёт ТАСС.

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Отмечается, что программа работы Совбеза на октябрь включает около 20 заседаний. Центральным мероприятием станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями — ОДКБ, ШОС и СНГ.

В течение месяца ожидаются по меньшей мере две встречи по Сирии. Также Совету безопасности предстоит заняться конфликтами в Африке и кризисами в странах Ближнего Востока. На период российского председательства придётся и решающая стадия выборов генерального секретаря ООН.

Первое заседание Совбеза под российским председательством намечено на 3 октября. В тот же день постпред России при ООН Виталий Чуркин даст пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о запланированных на октябрь мероприятиях.

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