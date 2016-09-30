Дармштадт, Германия, 1 октября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Космический зонд «Розетта» совершил плановое столкновение с кометой 67-Р (Чурюмова-Герасименко), миссия летательного аппарата завершена, сообщает SpaceCom 30 сентября.

zilcc.ru Космический зонд «Розетта» на фоне кометы.

Сотрудники Европейского космического агентства «отметили» окончание миссии «Розетты» — ученые в зале устроили небольшой «праздник» в прямом эфире из зала для наблюдения за полетом.

Несмотря на торжественную обстановку, многие сотрудники европейского космического агентства «выразили сожаление», что историческая миссия, длившаяся 12,5 лет, подошла к своему завершению.

«Вечеринка, вероятно, лучший способ бороться с депрессией», — заявил Рольф Дэнсинг, директор по операциям Европейского космического агентства.

Космический зонд «Розетта» был запущен Европейским космическим агентством в 2004 году для исследования кометы 67-P (Чурюмова-Герасименко). В течение 12,5-летнего путешествия космический аппарат проплыл мимо Марса и двух астероидов, и в 2014 году «Розетта» достигла 67-Р, став первым космическим аппаратом, попавшим на орбиту кометы.

Последующие два года зонд сопровождал объект, прошедший вокруг Солнца, а затем спустил управляемый модуль на поверхность кометы. Даже в последние часы «Розетта» продолжала научную миссию — на землю доставлены снимки кометы с близкого расстояния. а также данные о составе газа и пыли, возраст которых составляет 4,6 миллиарда лет — возраст их примерно такой же, как у самой Солнечной системы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября Европейское космическое агентство сообщило, что зонд «Розетта» решено направить на столкновение с кометой, трансляция события велась из центра управления Европейского космического агентства вчера вечером.