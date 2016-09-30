Лондон, 30 сентября, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Британский певец, автор песен и актёр Робби Уильямс выпустил клип на песню из своего нового альбома Party Like A Russian («Веселись, как русский»). Уильямс опубликовал клип сегодня, 30 сентября, на своем аккаунте в Facebook.

youtube.com Фото экрана: Британский певец Роби Уильмс выпустил песню и клип про русских олигархов

Клип довольно эксцентричен. Фоном для музыкальной темы стал «Танец рыцарей» Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта». Уильямс поет в образе русского олигарха, танцуют в клипе балерины в откровенных нарядах и мундирах.

Текст песни довольно ироничен. Уильямс поет про жизнь «людей особого типа», которые «воруют деньги у всей нации», а также призывает «отрываться, как русский». Можно сказать, что песня и клип имеют некоторый социальный и пропагандистский подтекст. В конце каждого куплета певец по-русски говорит: «Спасибо».

Клип сразу же обрел бешеную популярность в Сети. Менее чем за сутки его просмотрели более 4,6 млн человек.

Примечательно, что во время работы над композицией Party Like a Russian Уильямс советовался, не сможет ли он спеть его вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Видимо, ансамбль ему отказал.

Стоит отметить, что поведение и стиль жизни российских олигархов, которые по тем илил иным причинам проживают за рубежом, всегда вызывал по меньшей мере недоумение к общественности западных стран. Дело в том, что на Западе не принято кичиться богатством и швыряться деньгами, это скорее исключение чем правило.