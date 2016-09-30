Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций призывает «как минимум» к еженедельным 48-часовым гуманитарным паузам в Сирии, чтобы доставить помощь повстанцам в восточном Алеппо и эвакуировать находящихся в критическом состоянии лиц, передаёт ABC News.

newconcepts.club Памятник в виде револьвера, установлен возле штаб квартиры ООН в Нью-Йорке

Пресс-секретарь ООН Стефан Дуджаррич заявил, что «восточный Алеппо и его население, оцениваемое в 275 000 человек, в настоящее время объявлены как осаждённые».

Он повторил призыв ООН к прекращению беспорядочных бомбёжек и обстрелов, сославшись на сообщения об авиаударах в восточном Алеппо.

Дуджаррич отметил, что гражданская инфраструктура также серьёзно повреждена, в том числе водопроводные сети, медицинские учреждения и пекарни.

Он рассказал журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что международная организация и её партнёры по-прежнему готовы поставить помощь в Алеппо, как только создадутся приемлемые на то условия.