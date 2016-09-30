Берлин, 30 сентября, 2016, 23:16 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Вот уже ровно год, как Россия активно вмешалась в конфликт в Сирии на стороне сирийского диктатора Башара Асада. Быстрая массированная военная операция Москвы под видом самопровозглашенной борьбы с терроризмом привела к тому, что влияние России на мировой арене растет. Ровно год назад 30 сентября 2015 года российские бомбардировщики были впервые официально применены в Сирии по приказу российского президента Владимира Путина и по официальной просьбе Асада. Это первая крупная военная операция Кремля за пределами бывшего Советского Союза с момента окончания холодной войны», — передает информационно-новостной телеканал N-tv.

По словам вещателя, «своим вмешательством в сирийский конфликт Кремль не только оказал существенное влияние на ход войны, помог своему союзнику Башару Асаду отбить город-оазис Пальмиру, но и упрочил влияние Москвы на Ближнем Востоке». Президент Путин также получил возможность позиционировать себя в качестве борца с международным терроризмом, а Россия не только прорвала дипломатическую изоляцию и вернулась на мировую арену, но и стала более важным актором на Ближнем Востоке. При этом все упреки в увеличении страданий гражданского населения Сирии и потока беженцев Москва отвергает.

«Россия не позволит втянуть себя в Сирии в затяжную войну, так как травма афганской кампании, в которой погибло около 15 тысяч советских солдат, по-прежнему сильна». Кремль сейчас изучает возможности для политического решения в Сирии. В Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в переговорах о прекращении огня. Но совершенно очевидно, что Москва согласна только на сохранение пророссийского руководства в Сирии, а Кремль не желает терять свои военные базы там. Хотя военная операция в Сирии, в которой участвуют 4 тысячи российских военнослужащих ежедневно стоит России 3 миллиона евро, эти деньги потрачены не зря. Благодаря демонстрации российской военной мощи оружейный монополист «Рособоронэкспорт» нарастил свой портфель заказов и увеличил спрос на российские вооружения во всем мире, добавляет N-tv.