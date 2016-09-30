Тула, 30 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Тульский проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет» стал лучшим на Всероссийском конкурсе социально-экономического развития регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 сентября в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам панельной сессии «Лучшие практики и инициативы социально-экономического развития» в рамках Международного экономического форума «Сочи-2016», на котором подводились итоги конкурса, инициированного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

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В сессии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель попечительского совета конкурса Дмитрий Козак, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Никитин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главы субъектов Российской Федерации.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2016 году проводился впервые. 68 регионов РФ представили для участия в нем 302 заявки.

Тульская область оказалась победителем в номинации «Эффективное бюджетирование» с проектом «Народный бюджет». Помимо Тульской области, свои проекты представили Республика Саха (Якутия) (Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке») и Ростовская область (проект реконструкции набережной реки Дон по ул. Береговая).

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что особенно приятно быть отмеченными в такой серьезной номинации, как «Эффективное бюджетирование».

«Проект «Народный бюджет» — это реальный механизм, позволяющий решать накопленные годами проблемы: и остробытовые, и инфраструктурные. Он доказал свою эффективность в нашем регионе, и мы будем рады делиться с коллегами наработками и методиками», — сказал глава региона.

Отметим, что проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет» реализуется в Тульской области с 2011 года. Программа позволяет решать насущные проблемы территорий с привлечением средств областного, местного бюджетов, а также средств жителей и благотворителей. С 2011 по 2015 годы в рамках «Народного бюджета» было реализовано около трех тысяч проектов, привлечено на эти цели более двух миллиардов рублей. В текущем, 2016 году, бюджет проекта увеличен до миллиарда рублей. Проект продолжится и в 2017 году — на участие в отборе уже подано 1432 заявки.