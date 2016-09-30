Киев, 30 сентября, 2016, 23:11 — ИА Регнум. В Донбассе на всех основных участках фронта (Донецкое, Мариупольское и Луганское направления) идут спорадические перестрелки с применением минометов 120 мм калибра, БМП и всего спектра огнестрельного вооружения. Об этом 30 сентября информируют Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики продолжают провоцировать подразделения ДНР на линии соприкосновения и вести обстрелы позиций армии ДНР.

«Всего за неделю противник 863 раза нарушил режим прекращения огня. Тяжелое вооружение, такое как артиллерия, танки и минометы, ВСУ применялось по территории республики 378 раз… Большинство нарушений режима тишины со стороны противника зафиксировано с позиций следующих подразделений ВСУ: 58 отдельной мотопехотной бригады — командир бригады Дропатый М.В., 54 отдельной механизированной бригады — командир бригады Горбатюк В.Д., 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 10 отдельной горно-штурмовой бригады — командир батальона Власенко В.В. Постоянное наращивание количества обстрелов со стороны ВСУ говорит лишь об одном: данные командиры не способны управлять собственными подразделениями из-за отсутствия у подчиненных заслуженного авторитета по отношению к ним. Тем не менее, такие провокационные действия украинских силовиков оставляют за нами право при защите своих территорий действовать более решительно», — предупредил Басурин.

По его словам, разведкой ДНР в течение этой недели выявлены новые военные объекты ВСУ. «На Горловском направлении — до роты личного состава ВСУ. На Донецком направлении — две батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», две батареи 120 мм минометов и до танковой роты. На Мариупольском направлении — батарея 152-мм САУ «Акация», две батареи 122-мм САУ «Гвоздика», батарея 122-мм гаубиц Д-30, танковая рота и до 100 человек личного состава из числа польских наемников. Кроме того, противник продолжил накапливать боеприпасы к запрещенным вооружениям в черте населенных пунктов Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Заря, Новоселовка Вторая и Мариуполь. На этой неделе нашей разведкой зафиксирован подвоз противником более 300 тонн взрывчатых веществ, в том числе зажигательных и фосфорных боеприпасов на артиллерийские склады в Николаевке, Рыбинское и Марьинке. Согласно проверенным данным, это фосфорные снаряды, которые могут нанести непоправимый ущерб мирным жителям, в случае их массовой детонации», — сказал Басурин.

Он в очередной раз обвинил руководство ВСУ в желании взорвать военные склады украинской армии. «По полученным данным нашей агентурной разведки, военное командование Украины планирует в ближайшее время произвести самоподрывы складов, находящихся в границах городов или поселков занятых украинскими силовиками, с последующим обвинением в жертвах среди мирного населения руководства ДНР. В подтверждение этому говорят, в том числе, постановочные видеоматериалы, распространяемые украинскими спецслужбами с социальных сетях, о, якобы, намерении неких партизан, радеющих за Новороссиию, взорвать склады с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в Донецкой области. Мы предупреждаем мирных жителей, проживающих в населенных пунктах, на территории которых ВСУ разместили склады с вооружением, вашей жизни может угрожать смертельная опасность. Только экстренная эвакуация или решительные меры по выведению складов за пределы населенных пунктов могут спасти вам жизнь», — считает Басурин.

В то же время ДНР информирует о том, что украинские силовики задержали пятерых сторонников ДНР. «На текущей неделе в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР поступило пять заявлений об аресте граждан республики украинскими силовыми структурами. Так, было установлено, что четыре человека находятся в украинском плену еще с 2015 года, одного мужчину арестовали 8 сентября 2016 года на северной линии разграничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ в связи с нехваткой личного состава направило на блокпост в районе Попасной подразделение, состоящее преимущественно из женщин.

«В связи с нежеланием служить в зоне «АТО» и нехваткой личного состава украинское командование подводит к линии соприкосновения уже и женские подразделения. Так, на украинском блокпосту в районе населенного пункта Попасная выявлено нахождение подразделения «Крым», состоящего преимущественно из женщин», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства на линии боевого соприкосновения. «В железнодорожном депо, в населенном пункте Рубежное, выгружены с платформ 10 единиц БМ-21 «Град», прибывших на станцию накануне. По нашей информации, данное вооружение в последующем будет отправлено к линии боевого соприкосновения с территорией ЛНР», — добавил Марочко.

Он сообщил, что НМ ЛНР готова 1 октября отвести силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым Контактной группой в Минске. «В течение этой недели НМ ЛНР проводила подготовительные мероприятия по организации разведения сил и средств, в двух районах ЛНР — возле населенных пунктов Станица Луганская и Золотое», — рассказал Марочко.

Он напомнил, что согласно соглашению предусмотрен отвод сил и средств с двух сторон от линии боевого соприкосновения на расстояние 1 км. «Данное мероприятие запланировано на 1 октября. Отвод будет осуществляться одновременно на двух вышеуказанных участках одновременно с украинской стороной. Подразделения НМ готовы завтра отойти на оговоренное рамочным соглашением расстояние, не оставив ни одного вооруженного военнослужащего на обозначенных участках. Мы строго соблюдаем режим тишины и готовы выполнять Минские соглашения. В свою очередь, НМ ожидает от украинской стороны также соблюдения ранее достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств», — подчеркнул он.

В свою очередь, 30 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «погибших воинов нет, но трое получили ранения, это произошло в Верхнеторецком в результате вражеского обстрела».

«На Луганском направлении противник обстреливал позиции ВСУ только в Попаснянском районе — это Новозвановка, Новоалександровка и Попасное. Враг вел огонь и днем, и ночью… Зафиксирован один краткосрочный минометный обстрел… Всего за прошедшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР обстреляли позиции ВСУ в Новгородском, Верхнеторецком и Авдеевке. «Наибольшее число инцидентов приходится именно на авдеевскую промзону, где ВС ДНР вели минометный огонь. «Выпущено 10 минометных мин. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 11 вражеских обстрелов», — уточнил Лысенко.

Он проинформировал, что на Мариупольском направлении военная обстановка существенно не изменилась. В частности, ВС ДНР вели огонь по позициям ВСУ в Марьинке, Старогнатовке и на участке фронта Талаковка — Широкино. «Всего на Мариупольском направлении вчера зафиксировано 10 вражеских обстрелов», — подытожил Лысенко.

Также сегодня неизвестные хакеры взломали сайт mediarnbo.org и распространили фейковую новость о якобы проведении срочного брифинга представителя МОУ по вопросам «АТО» Андрея Лысенко относительно катастрофы рейса МН17. Об этом сообщил заместитель руководителя ОО «Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины» и модератор сайта mediarnbo.org Андрей Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября источник в Народной милиции ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии в Ясиноватой (промзона) и на окраине Донецка (пос. Александровка). При этом украинские силовики выпустили 20 мин и танковых снарядов, использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, 13 сентября глава ДНР Александр Захарченко, глава ЛНР Игорь Плотницкий и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), генерал-майор ВСУ Борис Кременецкий заявили о готовности объявить бессрочный режим прекращения огня с 00:00 15 сентября.