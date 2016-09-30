Тула, 30 сентября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Экспортный потенциал средних и крупных предприятий Тульской области может стать одним из ключевых драйверов экономического роста региона. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 30 сентября в ходе панельной дискуссии «Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации», состоявшейся в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Памятник Левше в Туле

В дискуссии, помимо главы Тульской области, приняли участие первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев, главы субъектов РФ, генеральный директор АО «РЭЦ» Петр Фрадков.

Алексей Дюмин в ходе дискуссии отметил, что за последние несколько лет заметно активизировалась федеральная политика, направленная на поддержку компаний, ориентированных на экспорт. «В Тульской области мы эту тенденцию поддерживаем и видим значительный экспортный потенциал в средних и крупных предприятиях. Этот потенциал может стать одним из ключевых драйверов экономического роста», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в 2015 году экспорт товаров из Тульской области превысил объёмы импорта почти в четыре раза и превысил 2,7 млрд долларов США. На первом месте в структуре экспорта региона — продукция химической промышленности, на втором месте — металлы и изделия из металлов, на третьем — продовольствие и сельхозсырье.

«Тула известна в мире как российский центр военных технологий. Значительная доля сосредоточенных в области оборонно-промышленных предприятий определяет нас как одного из крупнейших экспортеров российского вооружения», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Он также добавил, что многие предприятия, работающие на территории региона, имеют значительный экспортный потенциал, но пока он не реализован. Теперь такие предприятия смогут получить дополнительную поддержку — регион подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром.

Алексей Дюмин пояснил, что одной из основных проблем при поддержке экспорта является отсутствие информации. Подписанный документ позволит компаниям использовать «единое окно» для консультаций, участвовать в образовательных программах и пользоваться другими мерами поддержки.

В Тульской области уже действует созданный в сотрудничестве с министерством экономического развития Российской Федерации региональный интегрированный центр, который оказывает содействие малым и средним компаниям в сертификации продукции, в подготовке информационных материалов для иностранных потребителей, а также проводит локальные бизнес-миссии. «Десять малых компаний, которые и не думали об экспорте, впервые осуществили поставки в Швецию, Южную Корею, Китай. Наша задача — дать такую возможность большему кругу, поэтому в ближайших планах ежегодно выводить десятки новых предприятий на внешние рынки!» — подчеркнул Алексей Дюмин.

Теперь в Тульской области совместно с РЭЦ планируется создать полноценный региональный центр поддержки экспорта. В нем будет уделяться внимание всем направлениям данной сферы: и качественному поиску контрагентов, и степени образованности и осведомлённости экспортёров, и возможности финансирования и страхования экспортных поставок за границу.

«Создание нужных условий для развития экспорта — это задача именно региональной администрации. Мы видим потенциал наших компаний и будем работать над тем, чтобы он перешёл в качественный рост», — добавил Алексей Дюмин.