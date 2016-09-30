Лондон, 30 сентября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. «Полевой командир Абу Аль-Эзз в открытую заявляет, что американцы на их стороне и не скрывает, что США вооружают джихадистов в Сирии, — пишет корреспондент газеты Джо Барнес. — Командир боевиков сирийского филиала Аль-Каиды утверждает, что группировке поставляют оружие Штаты и делают это через правительства третьих стран, которые поддерживает Вашингтон».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Триллер

Журналист обращает внимание на то, что «среди боевиков Ан-Нусры, осажденной под Алеппо, есть офицеры из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Израиля и США — это эксперты в области использования спутников, ракет, тепловизоров, разведки».

«На вопрос немецкого журналиста, предназначались ли американские ракеты TOW умеренной оппозиционной Свободной сирийской армии или же конечным адресатом этой «посылки» были боевики Ан-Нусры, Аль-Эзз пояснил, что «ракеты были даны нам непосредственно». Он также сказал, что им заплатили за достижение конкретных военных целей в ходе сирийского конфликта. Недавно группировка получила 500 миллионов сирийских фунтов (£ 1.8 миллиона) из Саудовской Аравии».

Деньги, подчеркивает Барнес, «стекаются к террористам от государств и правительств, а не частных лиц. И, как следует из заявлений полевого командира, оружием и финансами помощь Запада террористам не ограничивается: западные страны также держат специальные «коридоры» через которые в Сирию прибывают все новые и новые джихадисты. Только в подразделении, которым командует интервьюируемый, есть много бойцов из Германии, Франции, Великобритании, Америки, из всех западных стран».