Рязань, 30 сентября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. 30 сентября на базе учебного центра училища ВДВ в Сельцах состоялась церемония торжественного открытия первого слета юнармейских отрядов Рязанской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области. Участников приветствовали вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин, начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, директор Российского детско-юношеского центра, исполнительный директор Российского движения школьников Алиса Крюкова, начальник областного штаба регионального отделения движения «Юнармия» Михаил Невдах.

youngarmiya.ru «Юнармия»

Рязанская область вошла в число шести пилотных регионов, где активно развивается Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Оно было создано по инициативе Минобороны России. Сегодня в каждом муниципальном образовании есть пилотные образовательные учреждения, на базе которых работают юнармейские отряды. Активную поддержку юнармейскому движению в области оказывает командование Воздушно-десантных войск и Рязанское училище ВДВ.

В первом региональном слете принимают участие представители 30 юнармейских отрядов из всех муниципальных образований. В целом в движение «Юнармия», которое призвано сохранять и приумножать лучшие традиции российского воинства, уже вовлечено более 500 рязанских юношей и девушек. В программе слета предусмотрена как соревновательная, так и образовательная часть. Юнармейцам предстоит сдать нормы огневой и строевой подготовки, выполнить комплекс ГТО, пройти тестирование на знание истории России, познакомиться с символикой и традициями Всероссийского движения.

Вице-губернатор Сергей Филимонов, приветствуя участников слета, отметил, что для Рязанской области большая честь быть в числе первых регионов по развитию юнармейского движения. «В истории немало героических страниц, которые свидетельствуют о том, что патриотизм всегда был отличительной чертой нашего народа. Это высокое чувство во все времена помогало жителям России отстаивать свободу и независимость страны, давать отпор любому агрессору, — обратился Сергей Филимонов к юнармейцам. — Но одного патриотизма недостаточно. Необходимо обладать воинским искусством, владеть современной боевой техникой, как завещал великий полководец Суворов, — досконально знать «науку побеждать». Движение «Юнармия» — это и воспитание молодежи настоящими патриотами нашей великой Родины и начальная база для того, чтобы в дальнейшем освоить навыки современного воина. Кроме того, это воспитание командного духа, умения прийти на помощь товарищу, работать на общий результат».

Сергей Филимонов также подчеркнул, что движение будет развиваться и получит всестороннюю поддержку. «У нас появляются свои символы, атрибуты, уже написан гимн рязанских юнармейцев, и я уверен, что движение будет только крепнуть, потому что оно основано на традициях военно-патриотического воспитания, — сказал Сергей Филимонов. — Всё направлено на то, чтобы воспитывать в каждом молодом человеке любовь к нашему Отечеству, к родной земле».

Юнармейцев приветствовал командующий Воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин, он пожелал ребятам успехов и отметил, что это один из первых слетов, который проводится в воздушно-десантных войсках. «Такой масштабности, как слет в Рязанской области еще не было. У вас насыщенная программа, где вы покажете свои навыки и умения, приобретете новые знания», — сказал Виктор Купчишин.

Начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков подчеркнул, что юнармейское движение это не только военная подготовка, ребята будут занимать изучением истории России, географии, принимать участие в различных олимпиадах. «Создание «Юнармии» — это очень нужная инициатива, — подчеркнул Дмитрий Труненков. — Сегодня идёт возрождение традиций и связи между поколениями. Это особенно важно и очень востребовано в настоящее время».

На торжественном открытии слета отряды юной армии получили свои собственные знамена с изображением логотипа движения. Перед школьниками провели показательные выступления рота почетного караула и спортивная рота десантного училища, затем ребята ознакомились с образцами военной техники.