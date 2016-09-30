Мосул, Ирак, 30 сентября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. ВВС Франции возобновили боевые вылеты с авианосца «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle), направленные на подготовку к операции по освобождению иракского Мосула от террористов ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает франкоязычная редакция телеканала France 24.

ИА REGNUM

Авианосец отплыл из Тулона 20 сентября, имея в распоряжении 24 истребителя Rafale, 2 разведывательных самолета Hawkeye, 4 вертолета и морской патрульный самолет Atlantique 2.

За минувшую неделю военные Пятой республики осуществили порядка 32 вылетов, в ходе которых уничтожив 4 цели боевиков, прикрывая позиции иракской правительственной армии, уточняет газета Washington Post. Источник издания во французском военном ведомстве уточнил, что Париж и Вашингтон ведут закрытые консультации и подготовку к операции на севере Ирака. Как и следовало ожидать, сроки и детали предстоящей операции не разглашаются. Между тем американские военные называют середину октября в качестве предполагаемого периода наступления.

28 сентября президент США Барак Обама санкционировал отправку 600 офицеров воздушно-десантных войск. В итоге американское присутствие в зонах, прилегающих к Мосулу, достигло 5 тысяч человек.

«Эти силы будут использованы для поддержки иракских военных на местах, которые готовятся к наступлению», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, которого цитирует New York Times.

По словам главы Пентагона Эштона Картера, дополнительные войска США займутся материально-техническим обеспечением, а также будут обеспечивать разведку для иракских сил безопасности в районе Мосула.

Напомним, что по тайному соглашению Сайкс-Пико-Сазонов от 1916 года, иракский Мосул, будучи владением Османской империи, перешел под контроль Парижа. К 1918 году Мосул был оккупирован британскими войсками, с подачи которых в 1921 году на подконтрольных территориях было провозглашено Иракское королевство. Британский мандат над Ираком, выданный Лигой Наций, истек в 1932 году. Тогда Багдад и провозгласил долгожданную независимость от колонизаторов.