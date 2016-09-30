Берлин, 30 сентября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Фракция «Левые» согласна начать переговоры с социал-демократами (СДПГ) и «Зелёными» о создании коалиционного правительства в Берлине, передаёт Süddeutsche Zeitung.

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После напряжённых дискуссий вечером 30 сентября по инициативе председателя «Левых» в Берлине Клауса Ледерера его партия согласилась начать переговоры.

«В переговорах у нас есть больше шансов добиться изменений», — аргументировал Ледерер. Но для этого требовалась полная поддержка его однопартийцев, добавил Ледерер.

СДПГ уже дала добро на коалиционные переговоры, «зелёные» примут решение 5 октября.