Минск, 30 сентября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. «И США, и ЕС с радостью готовы позволить режиму в Минске вступить на китайские деньги в открытую конфронтацию с Россией. Создать пресловутый «китайский островок в Европе». И заодно привести Белоруссию на Запад «тропою Каддафи», — заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая итоги визита Александра Лукашенко в КНР.

netolkoeda.com Каштаны в огне

Эксперт отметил, что Муаммар Каддафи также одно время пытался проводить «многовекторную» политику, и «окружение ливийского лидера по мере сил создавало «китайский островок в Африке». Впоследствии народ Ливии смог оценить плоды такой политики.

«Пять лет назад, к началу событий в Ливии, совпавших с началом валютного кризиса в Белоруссии, Китай уже имел в этой стране более 35 тысяч китайцев и виды на нефтегазовую отрасль», — напомнил белорусский политолог.